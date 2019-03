5 Motive pentru care femeile singure sunt mai puternice

Pentru toate femeile care prefera sa fie singure decat intr-o relatie imatura. Pentru toate femeile care aleg sa astepte si nu se mai indragostesc de orice barbat care le apare in cale. Pentru toate femeile care isi cunosc valoarea. Pentru toate femeile care isi cauta sufletul pereche, insa nu se grabesc nicaieri.

Care sunt motivele pentru care o femeie singura este cea mai puternica.

1. Are timp sa se redescopere

Este atenta la ea, la ce simte. Se intoarce in timp, la persoana care obisnuia sa fie inainte ca un barbat sa ii franga inima. Incepe sa isi dea seama cat de puternica este pe cont propriu, cat de important este sufletul ei. Si de aici lucrurile incep sa se schimbe.

2. Isi da seama ca nu are nevoie de o relatie pentru a fi fericita

Imediat ce trece peste gustul amar al despartirii, vede ca nu are nevoie de nimeni pentru a fi fericita - ea este tot ce trebuie. Invata sa aprecieze lucrurile marunte si sa se redescopere. Devine ambitioasa, lupta pentru ce isi doreste si este foarte atenta la oamenii pe care alege sa ii tina in jurul sau.

3. Nu mai accepta negativitate in jurul sau

Vibratiile negative ale oamenilor nu sunt niciodata bine primite. Cine vrea sa stea inconjurat de toxicitate? Nimeni. Ea isi da seama cat de scurta este viata si ca nu trebuie sa o iroseasca alaturi de oameni sau lucruri care ii aduc tristete, durere, suferinta. Sentimentele de compasiune ii vor permite sa cantareasca ce poate salva si ce nu. Si daca nu poate salva, va pleca stiind ca a luat decizia corecta.

4. Are mai multa incredere in ea

Fara indoiala, o despartire dura ii frange inima in bucati marunte. Insa indiferent de cine sau ce este, nu trebuie sa se dea batuta. Isi da seama ca ea este tot ce are nevoie pentru a fi fericita, asa ca dupa o perioada de suferinta, se ridica de la pamant si merge mai departe cu viata ei, mai puternica ca niciodata. Pana la urma rasaritul soarelui ne spune ca avem sansa la o zi noua, o viata noua.

5. Devine mai independenta

Isi face timp pentru a se cunoaste cu adevarat, pentru a iti implini anumite visuri, pentru a intelege ce o face fericita si ce nu. Isi cunoaste limitele si stie ca daca isi doreste ceva, uneori trebuie sa lupte pentru a il obtine de una singura. Dar este in regula. Pentru ca aceasta independenta o ajuta sa fie mai increzatoare in fortele proprii... si sa se simta mai confortabil in pielea ei.

foto main: bedya, Shutterstock