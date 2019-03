Cel care nu este mulțumit cu ceea ce are nu ar fi mulțumit nici cu ceea ce își dorește să aibă

Acceptati experientele dificile prin care ati trecut si incercati sa va dati seama cum au ajutat acestea sa va formati in persoana care esti astazi.

"Nu este bine să tindem cu nerăbdare spre cele care nu sunt făcute şi nici nu este bine să ne dezgustăm prosteşte de care sunt făcute. Cel care doreşte mereu ceea ce nu face şi dispreţuieşte ceea ce face, nici nu se bucură de cele prezente, nici nu se mulţumeşte cu viitorul. Căci el abandonează înainte de a desăvârşi ceea ce începe şi înfăptuieşte înainte de vreme ceea ce trebuie început. Aşadar, este bine să fii mulţumit de binele propriu şi să sporeşti bunurile prezente cu cele ce vor urma, iar nu să le îndepărtezi în vederea celor viitoare. Căci schimbarea bunurilor este uşurătate, dar practicarea lor este virtute, şi căile celor care resping bunurile cele vechi în vederea celor noi şi ale celor care urcă de la bunurile inferioare la cele superioare sunt foarte diferite. Căci cine caută schimbarea este greu de mulţumit, aşa cum cine vrea să înainteze este plin de zel. Astfel, avansează în chipul cel mai drept cel plin de zel în vederea a ceea ce este optim, fără a fi dezgustat de ceea ce este doar bine, şi cine îndură mai întâi ca să ajungă apoi unde vrea la timpul său." - Hugo de Saint-Victor

Invata sa apreciezi totul

Recunostinta nu trebuie sa fie practicata doar cand vine vorba de o reusita mare. Obiceiul de a fi recunoscator incepe cu aprecierea fiecarui lucru bun in viata si intelegerea ca nimic nu este prea nesemnificativ pentru ca tu sa fii recunosator pentru el.

Recunostinta nu este doar pentru experientele pozitive. De fapt, doar concentrandu-te asupra situatiilor negative sau dificile prin care ai trecut iti poti ajuta mintea si sufletul sa creeze acel sentiment de recunostinta adevarata - pentru ca reusesti sa intelegi prin cate ai trecut, cate lectii de viata ai invatat, cat de puternica ai fost.

Budistul Jack Kornfield a vorbit pentru Forbes despre un exercitiu pe care l-a facut cu un batranel care avea grija de nepotul sau, in timp ce fiul si nora lui luptau cu o dependenta de droguri. In ciuda tuturor lucrurilor prin care trecea batranelul, el inca putea sa gaseasca recunostinta pentru cantitatea de compasiune pe care invatase sa o arate si pentru impactul pe care il putea avea asupra altora; in schimb, petrecea timp cu nepotul lui si era cel mai fericit.

