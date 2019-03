Cinci instrumente pentru a te ancora într-o realitate superioară

Ascensiunea Mamei Pământ și a omenirii către o stare superioară de vibrație și conștiință reprezintă un subiect la ordinea zilei în ultimul timp nu doar în comunitățile spirituale dar și în mass-media.

Ediția din acest an a LA Conscious Life Expo a început cu o ceremonie sacră care a inclus sunetele vindecătoare ale bolurilor tibetane, meditație dar și un moment inițiatic susținut de șamani. Poate cea mai iubitoare și mai luminoasă prezență dintre aceștia a fost Maureen St. Germain, autoarea beste-sellerului ”Waking Up in 5D” și îndrumător spiritual.

Ascensiunea Mamei Pământ și a omenirii către o stare superioară de vibrație și conștiință reprezintă un subiect la ordinea zilei în ultimul timp nu doar în comunitățile spirituale dar și în mass-media. Se vorbește despre trecerea de la dimensiunea 3D, bazată pe frică, separare și starea de victmă, la 4D, în care ne accesăm darurile spirituale și chiar la cea de 5D în care creăm în mod conștient. Trecerea de la o dimensiunea la alta nu înseamnă că ne mutăm pe o altă planetă sau într-un alt oraș ci că experiențele noastre din lumea exterioară se schimbă fiind acordate pe frecvențele bucuriei, iubirii, armoniei. Toate cele trei dimensiuni se află în noi înșine și de acolo se manifestă în exterior.

Maureen St. Germain știe exact ce instrumente putem folosi pentru a accesa planurile mai înalte ale conștiinței și a trăi în 5-D.

Primul dintre acestea este recunoștința. Starea de recunoștință îți crește vibrația instantaneau și te ajută să atragi mai mult bine în viața ta. Incepe ziua gândindu-te la trei motive de recunoștință și închei-o la fel. Astfel, vei începe într-o notă pozitivă și vei încheia la fel. Astfel, pe parcursul nopții mintea ta subconștientă nu va mai procesa griji ci motive de bucurie.

Al doilea instrument este scutul împotriva negativității. Iubirea dizolvă orice energie negativă. De asemenea, evitarea consumului excesiv de mass-media sau entertainment care cultivă violența, ura, separarea, frica este o modalitate excelentă de a te păzi de negativitate. Scopul este acela de a nu te lăsa cuprinsă de frica existentă în conștiința de masă și de a străluci lumina ta interioară astfel încât să contracarezi această forță.

Al treilea instrument este să te conectez cu sinele tău superior și să stabilești un cod de comunicare cu acesta. Sinele tău superior îți va da întotdeauna răspunsurile și soluțiile potrivite.

Al patrulea instrument este perspectiva ta asupra lumii. Pleacă de la ideea că fiecare om pe care îl întâlnești este o persoană bună. Aceasta îți va da o anumită vibrație, un anumit ton al vocii și manieră de a te exprima pe care ceilalți îl vor simți și îți vor răspunde ca atare.

Al cincilea instrument este glanda ta pineală. Curăț-o și menține-o în stare de funcționare evitând fluorul (inclusiv în pasta de dinți), petrecând timp în natură, expunându-te la soare, folosind uleiuri esențiale.

foto main: Ase Shutterstock