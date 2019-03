Jojoba – exfoliantul natural care iti daruieste piele catifelata si neteda

Jojoba este o planta originara din America de Nord din care rezulta boabele sferice de jojoba.

Poate nu stiai, dar cuvantul „jojoba” se pronunta „hohoba”. Dar care sunt beneficiile sale pentru frumusetea pielii?

Din aceeasi planta se extrage si popularul ulei de jojoba, bogat in proteine si in vitaminele A, B si E, care este mai mereu prezent pe etichetele produselor de infrumusetare si care se recomanda mai ales pentru textura lui subtire – se absoarbe usor in piele, fara sa blocheze porii. Daca uleiul este in general interzis in cazul pielii acneice, expertii sunt de parere ca cel de jojoba este suficient de delicat incat sa poata fi folosit in siguranta.

Insa la moda este acum exfoliantul din jojoba, despre care se spune ca este extrem de bland cu pielea, lasand-o mai ferma, mai catifelata, mai uniforma si mai luminoasa.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Liga Cerina Shutterstock