De ce ar trebui sa folosesti semintele de chia pentru ten

Suntem tot mai constiente nu doar de ingredientele pe care le includem in alimentatie, ci si de cele pe care le includem in tratamentele de infrumusetare.

Este un lucru cunoscut deja ca semintele de chia au numeroase beneficii nutritionale si sunt excelente pentru organism. Dar pot fi folosite si pentru piele?

Sunt benefice semintele de chia pentru ingrijirea pielii?

Trebuie sa analizam modul in care semintele de chia ne ajuta organismul atunci cand le includem in alimentatie. In primul rand, trebuie mentionat ca semintele de chia sunt o sursa excelenta de fibre, ceea ce sustine sanatatea sistemului digestiv.

Potrivit BBC Good Food, semintele de chia sunt o sursa buna de proteine, ceea ce le face ideale pentru vegetarieni si vegani, carora le lipsesc proteinele oferite de obicei de carne.

foto main: 5PH, Shutterstock