Beauty detox: Curatenie de primavara pentru pielea ta

A venit primavara! Cum iti ajuti pielea sa se bucure de ea la maximum? Eliminand acele obiceiuri nocive care o impiedica sa straluceasca si inlocuindu-le cu unele sanatoase. Pentru un detox de frumusete ca la carte, iti propun sa actionezi atat la exterior, cat si din interior.

Pe tot parcursul iernii, pielea ta a fost agresata pe de o parte de frig si vant puternic si pe de alta parte de incalzirea artificiala. Toti acesti factori au contribuit la deshidratare continua, uscare, acumularea de celule moarte si la acel aspect tern de care tot incerci sa scapi.

Acum ca vremea s-a incalzit, e timpul sa-ti rasfeti pielea cu o curatenie generala, eliminand tot ce nu-i face bine si stimuland-o sa-si recupereze tonusul tanar, supletea si „glow”-ul care e atat de trend in acest moment. Insa asta nu inseamna ca trebuie sa actionezi numai la exterior, ci si din interior, pentru ca pe timpul „hibernarii” organismul tau a acumulat multe toxine, in principal din cauza mancarurilor mai grele pe care le-ai consumat, dar si a obiceiului de a sta invelita in patura, cu Netflix si o punga de chipsuri alaturi.

