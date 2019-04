Mesajul unei mame pentru copiii ei: sunt și voi fi ÎNTOTDEAUNA alături de voi!

Voi fi alături de voi dacă vreți să deveniți medici, astronauți sau când va este dificil să vă găsiți drumul în viață. Tuturor ne este dificil la un moment dat.

Dragii mei copii,

Sunt alături de voi. Voi fi alături de voi întotdeauna.

Am fost alături de voi încă de când erați în burtica mea. Am avut picioarele umflate, mi-a fost greu să mă mișc, mă simțeam mai tot timpul obosită... însă eu eram alături de voi.

Am fost alături de voi în secundele, minutele, orele de travaliu în care nu credeam că voi reuși să vă aduc pe această lume.

Am fost alături de voi când v-am ținut pentru prima dată în brațe. Când v-am luat la piept și v-am mirosit pielea perfectă.

Am fost alături de voi la 3 dimineață. Am fost alături de voi când v-am luat din pătuț și v-am pus să dormiți alături de noi. Am fost alături de voi când m-am rugat la Dumnezeu să dormiți pentru a avea și eu o oră întreagă de somn.

Am fost alături de voi când am plâns pentru că eram mult prea obosită. Când pantalonii nu mă mai cuprindeau sau când nu aveam timp nici măcar să îmi spăl părul.

Am fost alături de voi când ați spus că nu va convine mâncarea de aseară și că vreți să mâncați alceva.

Am fost alături de voi când v-ați dat ochii peste cap în timp ce eu vorbeam cu voi și ați ales să plecați. Am fost alături de voi și voi fi întotdeauna, iubiții mei, indiferent de cât de supărați ați fi pe mine.

Sunt alături de voi când ne așezam confortabil pe canapea, ne îmbrățișam și ne uităm la un film.

Sunt alături de voi când îmi puneți un milion de întrebări înainte de a îmi bea prima cafea a zilei.

Sunt alături de voi când sunteți răciți.

Sunt alături de voi când alergam prin toată casa să găsim acele șosete pe care vreți neapărat să le purtați.

Sunt alături de voi când vreți o îmbrățișare.

Poate că nu am întotdeauna dreptate. Adesea mă înșel, însă voi fi alături de voi pentru totdeauna indiferent de situație.

Voi fi alături de voi dacă veți obține note bune sau dacă nu vă veți descurca atât de bine la școală.

Voi fi alături de voi când veți câștiga prima diplomă sau când veți face sute de greșeli.

Și eu am fost așa, dragii mei. Și înțeleg mai bine decât oricine prin ce treceți.

Voi fi alături de voi dacă vreți să deveniți medici, astronauți sau când va este dificil să vă găsiți drumul în viață. Tuturor ne este dificil la un moment dat.

Vreau să știți că nu aveți nimic de câștigat și nimic de demonstrat. Pentru mine ați fost, sunteți și veți rămâne copiii mei. Și voi fi alături de voi pentru totdeauna.

sursa material: ScaryMommy

