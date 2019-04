Asa functioneaza iubirea. In relatiile adevarate exista limite clare. Le regasesti la tine?

In relatiile sanatoase partenerii solicita permisiunea, iau in cosiderare sentimentele celuilalt, manifesta recunostinta si respecta diferentele de opinie, perspectiva celuilalt si sentimentele.

In relatiile romantice credem adesea ca limitele sunt un lucru rau sau pur si simplu ceva inutil. Partenerul oare nu trebuie sa anticipeze dorintele si nevoile noastre? Nu sunt limitele dificile? Oare nu ne distanteaza? Nu interfereaza cu romantismul si spontaneitatea unei relatii?

Toate relatiile sanatoase au limite sanatoase. Psihologul Howes defineste limita ca fiind "linia unde eu ma opresc si altcineva incepe." El aseamana limitele relatiilor cu granitele din jurul statelor.

"Fara o linie, distinctia devine confuza: cine detine si mentine acest spatiu ambiguu? Ce reguli se aplica?"

"Cand limita este clar definita si respectata, nu ai nevoie de ziduri sau de garduri electrice. Oamenii pot chiar traversa granita ocazional cand exista o intelegere reciproca. Cu toate acestea, atunci cand granita este incalcata pentru a face rau sau pentru a profita, probabil ca vei avea nevoie de ziduri, porti si gardieni." - a mai spus Howes.

In relatiile sanatoase partenerii solicita permisiunea, iau in cosiderare sentimentele celuilalt, manifesta recunostinta si respecta diferentele de opinie, perspectiva celuilalt si sentimentele.

In relatiile mai putin sanatoase partenerii asuma ca cel de langa ei se simte la fel (ca exemplu "Imi place asta, si tie trebuie sa iti placa"). Ei ignora limita partenerului.

1. Fii constienta de tine. Primul pas in stabilirea oricarei limite este sa privesti in sufletul tau. Trebuie sa stii ce iti place si ce nu iti place.

2. Fii directa cu privire la nevoile tale. Dupa ce ai aflat ce iti place si ce nu iti place, spune-i partenerului tau care sunt nevoile tale. Este bine sa ai preferinte si este si mai bine sa i le comunici persoanei iubite. Ca exemplu, daca vrei sa fii tratata ca un egal in relatie cu privire la problemele financiare, spune-i direct asta partenerului tau.

3. Fii sincera cu privire la dragostea ta. Comunica cu partenerul cat de mult iti pasa de el. Daca a depasit o limita, mentioneaza acest lucru. Spune-i ca ai nevoie sa respecte aceasta limita si nu uita sa ii explici importanta acestui lucru pentru tine.

4. Vorbeste la persoana I. Declaratiile in care vorbesti despre tine, despre propriile sentimente ii permit partenerului de cuplu sa se relaxeze si sa fie mai putin defensiv. In loc sa spui "Trebuie sa faci asta" spune-i "Eu ma simt...", "As aprecia daca..." sau "Mi-as dori sa..."

foto main: Exclusively, Shutterstock