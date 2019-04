4 Mantre care te vor ajuta in orice moment dificil al vietii tale

Felul in care vorbim cu noi insine creeaza propria realitate, ne ghideaza in deciile pe care le luam sau in modul in care ne petrecem zilele. De asemenea, influenteaza cum alegem sa ii lasam pe altii sa ne trateze.

Cuvintele sunt puternice in crearea vietii noastre. Cuvintele pe care ni le spunem sunt deosebit de importante. La urma urmei, exista o mare diferenta intre "Este in regula, am facut o greseala." si "WOW. Cum sa fiu atat de idiot?". Exista o diferenta intre "Corpul meu s-a schimbat, il iubesc pentru ca am trecut prin atatea impreuna" si "Corpul meu s-a schimbat, nimic nu ma mai cuprinde, arat groaznic.". Exista o diferenta intre "Simt ca nu stiu ce fac, insa am incredere in Univers si merg mai departe pe acest drum" si "Pur si simplu nu pot."

Felul in care vorbim cu noi insine creeaza propria realitate, ne ghideaza in deciile pe care le luam sau in modul in care ne petrecem zilele. De asemenea, influenteaza cum alegem sa ii lasam pe altii sa ne trateze.

Iata 4 mantre din cartea My Pocket Mantras, scrisa de Tanaaz Chubb, care te vor ajuta in orice moment dificil al vietii tale:

1. "Toate experientele ma ajuta sa cresc"

Adesea vedem lucrurile in alb si negru, frumoase si urate. Daca reusim, ne-am implinit pur si simplu asteptarile si trecem la urmatorul obiectiv. Daca nu reusim, inseamna ca am esuat. Punem presiune asupra noastra pentru a face lucrurile perfect pentru ca avem impresia ca aceasta este singura modalitate de a trai.

Insa cu cat abordezi viata ca o experienta de invatare cu atat vei simti mai mult nevoia sa explorezi lucrurile cu un sentiment de aventura. Iar acest sentiment te ajuta sa evoluezi, sa te descoperi, sa inveti lectii frumoase. De asemenea, cultiva o relatie mai sanatoasa cu tine.

2. "Transform frica in aventura."

Frica noastra incearca sa ne tina pe loc, sa ramanem in siguranta. In acelasi timp, ne convinge ca nu putem face nimic, ca suntem blocati, ca nu trebuie sa avem incredere in noi insine.

Aceasta mantra te ajuta sa elimini gandurile negative din viata ta si sa intelegi ca teama pe care o simti poate fi buna. Trebuie doar sa indraznesti sa iesi din zona de confort si sa continui pe drumul tau.

3. "Fac tot ce pot cu ceea ce stiu."

Spune aceasta mantra atunci cand te indoiesti de abilitatile tale, cand inveti ceva nou sau cand incerci sa treci peste un moment mai dificil. Nu pune presiune asupra ta, este imposibil sa stii totul sau sa fii perfecta. Esti om, iar oamenii fac greseli.

4. "Ma iubesc pe mine pentru a oferi iubire si altora."

Aceasta este o mantra pe care o poti spune intr-un moment in care nu stii sa iti prioritizezi nevoile pentru a te ajuta sa nu te simti vinovata pentru ca ai grija de tine. Este important sa asculti de ce au nevoie inima, corpul si mintea pentru ca doar asa vei stii ce trebuie sa faci pentru a fi fericita si implinita.

foto main: Mila Supinskaya Glashchenko, Shutterstock