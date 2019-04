Alege o usa pe care vrei sa o deschizi si afla cine esti cu adevarat

Priveste cu atentie urmatoarele patru usi si, fara sa stai foarte mult pe ganduri, alege-o pe cea pe care vrei sa o deschizi prima si careia vrei sa ii treci pragul.

Tot ce trebuie sa faci este sa arunci o privire catre cele patru usi de mai jos si sa o alegi pe cea pe care vrei sa o deschizi. In functie de starea ta de spirit si de emotiile pe care le experimentezi, alegerea ta va varia.

Acum sa vedem ce spune despre tine alegerea facuta.

Raspunsul este pe urmatoarea pagina...

foto interior si prima pagina: vivek khodiyar, pcruciatti, mdd, Madrugada Verde

Daca ai ales prima usa...

Esti o persoana intotdeauna cu zambetul pe buze, careia ii place sa stea in locuri luminoase si aerisite. Iti faci foarte multe griji cu privire la oamenii din jurul tau si, in acelasi timp, apreciezi lucrurile marunte din viata ta. Este posibil sa ai o pasiune pentru calatorii. Vrei cu adevarat tot ce este mai bun pentru toata lumea. Este important sa stii ca daca vreodata vei simti ca ai nevoie de ajutor, sa nu eziti sa rogi pe cineva.

Esti o persoana care are intotdeauna ceva de povestit. Ai un aer jucaus si distractiv. Ai tendinta sa ai putina incredere in tine si sa fii un spirit usor anxios in fata problemelor vietii. De obicei, esti neorganizata si nici macar nu stii de unde sa incepi pentru a remedia aceasta situatie. Esti un suflet minunat, insa trebuie sa inveti sa te iubesti mai mult. Trebuie sa iti faci timp pentru a te regasi si a te reconecta cu sufletul tau.

Daca ai ales a treia usa...

Esti o persoana indrazneata care intotdeauna face ca lucrurile sa functioneze. Reusesti sa rezolvi probleme si esti mandra de tot ce poti face. Iti place sa traiesti o viata simpla si, de cele mai multe ori, te bucuri de lucrurile marunte in viata pentru ca stii ca acestea sunt cele care conteaza cu adevarat. Esti usor de iubit pentru ca, la randul tau, oferi iubire din tot sufletul. Iti amintesti zi de zi ca viata este speciala si incerci sa o apreciezi la adevarata ei valoare.

Daca ai ales a patra usa...

Esti un suflet care uneori poate fi usor dramatic. Ai o imaginatie foarte bine dezvoltata si iti place la nebunie arta; te exprimi prin scriere, muzica si alte activitati frumoase, elegante. Esti deschisa si prietenoasa cu oamenii dragi si inchisa si profund privata cu cei in care nu ai incredere. Nu iti place sa vorbesti despre problemele pe care le ai si intotdeauna incerci sa te concentrezi doar pe gandurile si aspectele pozitive. Adanc in sufletul tau, iti este teama sa impartasesti sentimentele si emotiile chiar si cu partenerul de cuplu.