Cum recunosti simptomele unui complex de inferioritate si cum scapi de el

Experientele din copilarie sunt cele care pot determina un astfel de complex, decurgand in esenta din lipsa de validare din partea parintilor sau fratilor mai mari.

Ne dam peste cap ca sa tinem pasul cu restul lumii, purtam masti ca sa fim mai usor placuti sau acceptati de altii si ne convingem ca nu meritam mai mult. Cu totii avem momente de genul acesta, insa daca asta e starea ta generala, afla ca iti faci rau cu mana ta si ii dai putere unui complex de inferioritate care naste frustrari adanci.

Daca te-ai convins de-a lungul timpului sa stai in banca ta si sa pleci capul din frica de a-ti spune parerile, te incadrezi in definitia complexului de inferioritate descrisa in termeni simpli de terapeuti: “sentiment puternic de neapartinere la un grup sau de a fi mai putin valoros ca altii”.

