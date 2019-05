Nu te opri oricat de dificil ar fi drumul pe care mergi acum

Nu renunta la planurile tale pe care le faci de ani de zile. Poate ca nu toate te vor duce acolo unde iti doresti - dar daca nu incerci cum vei intelege de ce ai nevoie pentru a trai asa cum vrei? Uneori aceste visuri infloresc si se dezvolta. Alteori aceste visuri se schimba.

Te rog, nu te opri. Nu renunta la tine.

Te rog, nu renunta la visul tau daca asta te va face mai fericita si mai linistita. Chiar daca sunt munti de urcat, obstacole de trecut, compromisuri de facut... nu mai sta pe ganduri si mergi mai departe. Rezista nevoii de a ramane in zona de confort si lupta pentru ceea ce iti doresti; imbratiseaza promisiunea pe care i-ai facut-o sufletului tau.

Te rog, nu te opri.

Nu renunta la jobul pe care l-ai inceput. Stiu ca uneori este dificil. Taskuri peste taskuri, proiecte interminabile. Parca totul dureaza un infinit. Dar crede-ma ca lucrurile se vor linisti. Iar rezultatele te vor face mai fericita ca niciodata. Doar mergi mai departe si treci peste linia de sosire.

Te rog, nu renunta la tine.

Nu renunta la crearea vietii pe care ti-o doresti. Nu uita ca timpul tau in aceasta lume este limitat. Nu te mai gandi la trecut, nu te mai concentra pe ce s-a intamplat, nu mai trai din amintiri. Tot ce conteaza este chiar acum, in momentul prezent. Bucura-te de fiecare clipa, gaseste motive pentru care sa fii recunoscatoare zi de zi, petrece timp in compania oamenilor dragi, fa lucrurile care iti pun zambetul pe buze. Traieste asa cum iti doresti.

Nu renunta nici la gasirea iubirii pe care ti-o doresti, cea de care ai nevoie si care te va ajuta sa fii o versiune mai buna a ta.

Te rog, nu renunta la tine.

Te rog, nu renunta la tine.

Nu ramane in rutina. Nu crede ca nu poti mai mult. Esti capabila de tot ce iti trece prin minte. Esti capabila de o viata minunata, de o schimbare incredibila. Esti capabila de iubire, de compasiune si de bucurie.