Cele patru secrete care atrag norocul in viata ta

Iti poti face intr-adevar norocul cu mana ta? Un psiholog a realizat un studiu asupra stiintei norocului si dezvaluie secretele care te fac norocoasa.

Ai spune despre tine ca esti norocoasa sau nu prea? Nu universul sau sansa sunt responsabile de norocul din viata ta, ci propriile ganduri si comportamente. Norocul poate fi anticipat. Cum poti deci sa devii mai norocoasa?

Ai dat mana cu norocul?

Psihologul si autorul englez Richard Wiseman a realizat timp de 10 ani un studiu bazat pe stiinta norocului. Acesta a publicat anunturi in ziar mentionand ca este in cautare de oameni foarte norocosi sau foarte ghinionisti care sa il ajute in realizarea acestui studiu. In total, Wiseman a fost contactat de 400 de persoane din toate paturile sociale si domeniile profesionale.

Intr-unul dintre experiementele incluse in studiul sau, psihologul i-a rugat pe participanti sa numere pozele dintr-un ziar. In medie, oamenilor care se considerau ghinionisti le-a luat in jur de doua minute sa raspunda.

