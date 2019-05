Nu da inapoi, fa acea schimbare de care te temi cel mai tare

Numai o persoana curajoasa indrazneste sa riste, sa iasa din zona de confort, sa lupte pentru ceea ce isi doreste cu adevarat, sa isi implineasca visurile. Numai o persoana curajoasa traieste viata pe care si-o doreste.

Cu totii avem o lista de dorinte adanc ascunsa in sufletul nostru. Cu totii speram sa devenim oameni mai buni si sa traim cat mai mult din vietile noastre. Visam sa realizam si sa experimentam anumite lucruri, sa traim anumite experiente, sa fim inconjurati de anumiti oameni, sa cream anumite amintiri.

Este in regula sa ai sperante si visuri care variaza de la micute pana la foarte mari. Stiu ca trecerea la noi experiente si schimbarea cursului rutinei obisnuite poate fi un moment cu adevarat infricosator. Totusi, cu aceasta teama vine si emotia cunoasterii si dorinta de a trai diferite lucruri in viata, de a creste, de a evolua, de a te dezvolta. Un lucru este cert - ai nevoie de curaj pentru a face toate aceste lucruri.

Ai nevoie de curaj pentru a iti asuma toate riscurile. Ai nevoie de curaj pentru a trai viata pe care ti-o doresti. Ai nevoie de curaj pentru a ingropa toate gandurile negative care te inconjoara si iti spun raspicat ca nu vei reusi. Ai nevoie de curaj pentru a crede ca merita sa mergi mai departe.

Astazi vreau sa iti reamintesc ca meriti sa ti se intample tot ce iti doresti. Meriti sa iti implinesti toate visurile atata timp cat esti dispusa sa iesi din zona de confort si sa faci fata necunoscutului, sa fii pregatita sa infrunti tot felul de emotii care vin cu acea munca si crestere. Stiu ca este greu sa renunti la siguranta actuala, mintea noastra este obsedata sa ne mentina in siguranta, in control, in zona de confort. Cu toate acestea, daca nu incerci niciodata ceva nou, vei incepe sa ramai blocata intr-o viata care nu iti va mai aduce nici fericire, nici bucurie, nici emotie.

Indrazneste... si fa acea schimbare de care te temi cel mai mare. Nu mai astepta. Indrazneste si ai incredere in tine. Indrazneste si mergi mai departe.

Accepta provocarile, fa schimbarile necesare, profita de oportunitati, invata lectiile, depaseste obstacole, urca munti si nu renunta decat atunci cand ai reusit tot ce ti-ai propus. Pentru ca va veni o vreme cand iti vei dori sa privesti in trecut si sa spui cu mandrie "Oh, ce viata am trait."

