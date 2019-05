Ce este sisu, conceptul finlandez al perseverentei

Oamenii din tarile scandinave se afla in fiecare an in topul celor mai fericiti oameni din lume.

Danezii sunt creatorii conceptului „hygge", care pune pe primul loc confortul personal, iar suedezii sunt experti in „lagom", abilitatea de a alege intotdeauna echilibrul in defavoarea exceselor. Dar nici finlandezii nu sunt mai prejos. Un concept inspirat de aceasta tara nordica devine tot mai popular si este, probabil, ceva ce avem cu totii nevoie. Este vorba despre „sisu", un termen finlandez care descrie curajul de a face ceea ce trebuie sa faci, atunci cand simti ca te parasesc puterile.