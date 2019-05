Regula nescrisa a relatiilor: Nu lasa ca tacerea sa va instraineze

Aceasta regula apare de fapt in toate relatiile fie ele romantice, de prietenie, profesionale sau familiale.

Uneori in relatii intervine rutina. Uneori nu mai ai nimic de spus. Uneori simti ca te intelegi mai bine dintr-o privire, in tacere. Insa aceasta tacere nu face deloc bine - aceasta tacere instraineaza, creeaza poduri, construieste ziduri si intr-un final poate distruge o relatie.

Munca necesara in relatii: invata sa fii atenta trup si suflet la ce are de spus partenerul de cuplu

Ce trebuie sa stim: in viata obisnuita de zi cu zi, in care exista rutina, liniste, obisnuinta, presupunem ca avem o comunicare inteleasa in relatii. Insa este posibil sa nu fie adevarat. Acordurile tacute sunt in joc chiar si in cele mai armonioase si iubitoare relatii.

Important! Nu lasa ca linistea sa puna stapanire pe relatia ta. Incepe sa privesti in relatia pe care o ai - sa fii atenta la ideile tale, la credintele tale, la valorile tale, la asteptarile tale, la principiile tale de zi cu zi.

Dupa ce ai facut unele reflectii personale, incearca sa comunici sincer si deschis cu partenerul de cuplu. Poti incepe prin completarea urmatoarelor propozitii:

- Intotdeauna am crezut ca...

- Am presupus ca...

- Mi-a fost teama sa vorbesc despre...

- Preocuparile mele sunt...

- Ce imi doresc de la aceasta relatie...

- As vrea sa fiu sincera cu privire la...

De asemenea, iata cateva sfaturi de care trebuie sa tii cont pe masura ce continui cu aceste discutii sincere:

Ramai intotdeauna calma indiferent de situatie. Reaminteste-ti ca doar cu rabdare si sinceritate poti comunica deschis cu partenerul de cuplu.

Nu fi surprinsa daca descoperi lucruri nestiute despre partenerul de cuplu intr-o discutie atat de serioasa si de sincera.

Este important sa spui ce ai pe suflet, sa vorbesti fara perdea insa, atunci cand vine momentul sa asculti ce are de spus partenerul de cuplu sa o faci.

