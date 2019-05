Esti in cautarea iubirii? Aceste afirmatii zilnice te vor ajuta sa o gasesti

Suntem cu totii imperfecti. De fapt, suntem perfecti in imperfectiunea noastra. Si, asa cum toti oamenii merita iubire, si eu merit sa fiu iubita, sa simt iubire, sa cresc in iubire.

Daca esti in cautarea iubirii, recitarea unor afirmatii pozitive zi de zi poate fi o modalitate foarte buna pentru a atrage dragostea in viata ta. Auzirea propriei voci si repetarea gandurilor pozitive pot inlatura orice tipar de gandire negativa care sta in calea fericirii reale.

1. Nu am nevoie de nimeni

Sunt fericita pe cont propriu, o alta persoana nu ma va face mai demna sau mai fericita.

2. Sufletul meu este cel mai valoros

Valoarea sufletului meu nu se bazeaza in modul in care altii ma vad.

3. Eu detin controlul

Eu detin controlul vietii mele. Eu detin controlul sentimentelor mele.

4. Am incredere in mine

Sunt sigura pe mine. Sunt puternica. Sunt tot ce trebuie sa fiu.

5. Iubirea nu va fi intotdeauna in viata mea

Iubirea nu va fi intotdeauna in viata mea si este in regula. Pentru ca intre timp invat sa ma iubesc pe mine, sa ma descopar, sa cresc.

6. Inima mea este plina de dragoste

Dragostea romantica este doar un tip de iubire. Inima mea este incarcata de iubire pentru prieteni, pentru familie, pentru colegi, pentru oameni.

7. Sunt eu insami

Eu traiesc asa cum vreau. Sunt eu insami si sunt sincera si ma astept la onestitate si deschidere din partea oamenilor.

8. Merit iubire

Suntem cu totii imperfecti. De fapt, suntem perfecti in imperfectiunea noastra. Si, asa cum toti oamenii merita iubire, si eu merit sa fiu iubita, sa simt iubire, sa cresc in iubire.