Nu mai asculta in stanga si in dreapta. Traieste viata fix cum vrei tu sa o traiesti

Oamenii vor spune multe. Nu pleca urechea si nu permite nimanui sa iti spuna cum sa iti traiesti viata. Fa alegerile pe care tu le consideri potrivite si bucura-te de tot ce urmeaza.

Preia controlul asupra vietii tale deoarece deciziile pe care le faci sunt incredibil de puternice.

Totul in viata este o decizie. Indiferent de cat de mica si lipsita de importanta poate parea... aceasta este o decizie. Iar tu esti singura persoana responsabila de viata ta. Viata ta este deficinta de gandurile, deciziile si actiunile pe care le iei in fiecare zi, in fiecare saptamana, in fiecare luna si in fiecare an.

O decizie este incredibil de puternica deoarece ea vina cu un rezultat, un impact - uneori subtil, alteori infricosator si profund. Efectuarea unei decizii poate schimba cursul vietii tale.

Problema este ca, uneori, ne este atat de teama sa nu ne inselam, incat ajunge, sa amanam situatia, sa nu mai luam nicio decizie sau, si mai rau, sa lasam pe altcineva sa decida pentru noi. In astfel de momente ne putem lipsi de o ocazie incredibila.

De ce nu luam decizii in momente mai putin frumoase? De teama . Teama de circumstante, de schimbari, de tot ce urmeaza sa se intample.

Insa, draga mea, nu pune pe nimeni in control asupra vietii tale, asupra viitorului tau. Nu lasa din mana ta fraiele. Nu oferi puterea unei alte persoane sa decida ce se va intampla cu tine. Tu esti responsabila pentru trecutul tau, pentru prezentul tau si pentru viitorul tau. Destinul tau trebuie sa fie doar in mainile tale.

Ce ai de facut - clarifica ce iti doresti cu adevarat. Nu alege ceva doar pentru ca trebuie sa alegi. Chiar daca oamenii din jurul tau iti dau anumite sfaturi, asculta-ti intuitia si alege cu sufletul.

Ia decizia de a fi stapana pe viata ta. Ia decizia ca de acum inainte sa iti traiesti visurile si obiectivele.

