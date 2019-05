Nu incerca sa fii altcineva. Intr-o zi vei gasi acea persoana care te va iubi pentru cine esti cu adevarat

Intr-o buna zi vei gasi acel barbat care te va intelege. Ii va placea parul tau ciufulit la primele ore ale diminetii, modul in care zambesti cand mirosi cafeaua sau cat de repede te schimbi in pijamalele tale preferate imediat ce ajungi acasa. Ii va placea sa te tina in brate si sa te rasfete, sa te sarute pe frunte si sa iti spuna cat de mult te iubeste si cat de norocos este pentru ca drumurile voastre s-au intersectat.

Intr-o buna zi nu iti vei mai pune intrebari. Pentru ca nu vor mai avea rost. Vei fi alaturi de persoana care iti spune totul, care nu tine secrete, care nu joaca jocuri, care nu asteapta sa fie intrebata si prefera sa vorbeasca singura. 6 Lecții dificile pe care trebuie să le înveți înainte de a găsi dragostea pe care o meriți Intr-o buna zi nu vei mai fi nevoita sa porti masti. Pentru ca te va accepta asa cum esti, cu bune si cu rele. Pentru ca nu va incerca sa te schimbe pentru nimic in lume. Pentru ca te va iubi neconditionat atat in zilele frumoase, cat si in cele dificile. Intr-o buna zi vei invata sa fii tu insati. Pur si simplu. Pentru ca el te va iubi pentru sufletul tau, pentru sinceritatea ta, pentru modul jucaus de a fi. Intr-o buna zi vei gasi acel barbat care va rade la glumele tale seci. Iti va aprecia curajul cu care lupti in fata obstacolelor. Isi va da ochii peste cap cand vei alege vin in loc de bere la un meci de fotbal, apoi iti va zambi si vei simti ca iti zambeste cu tot sufletul lui. Si nu iti va spune niciodata ca esti prea galagioasa, prea sacaitoare, prea naiva. El nu te va face sa ai indoieli cu privire la deciziile tale sau sa te intrebi daca ar trebui sa actionezi altfel. El nu te va lasa sa ghicesti cu privire la intentiile sale pentru ca va fi foarte sincer cu tine. Si nu va pleca nicaieri. Intr-o buna zi vei gasi acel barbat si crede-ma ca totul va avea sens. Nu te vei mai compara cu nicio femeie din trecutul sau. Te vei simti linistita, fericita, impacata, iubita pentru ca atunci cand te va privi in ochii lui vei citi iubire pura. Intr-o buna zi vei intalni un barbat si nu vei mai simti nevoia sa fii altcineva. Vei fi tu insati. Intr-o buna zi vei intalni un barbat care te va iubi neconditionat. Si te rog sa tii bine de el pentru ca aceasta este dragostea pe care o meriti.