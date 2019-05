Inca exista mame care isi obliga copiii sa urmeze studiile pe care chiar ele nu le-au putut urma. Inca exista oameni care iti dau sfaturi despre cum sa-ti traiesti viata, desi nu le ceri. Inca exista persoane care iti spun cum sa-ti traiesti viata, desi nu le-ai cerut parerea.

Nimeni nu are dreptul sa-ti spuna cum sa-ti traiesti viata!

Suntem unici si fiecare dintre noi am primit darul cel mai de pret de la viata: puterea de decizie. Sigur ca intentiile pot fi bune, insa asta nu este garantia ca faci un bine cu adevarat.

Parintii mei aproape ca m-au obligat sa urmez studiile economice si asta am si facut. Nu pentru mine, ci pentru ei. Cum spuneam mai sus, intentiile lor erau bune. Aveau senzatia ca asta ar fi cel mai bun lucru pentru mine, insa adevarul e ca dupa ce am terminat studiile si am inceput sa lucrez in acest domeniu, m-am imprietenit cu depresia. Si nu era deloc placut. Nu era locul meu acolo.

