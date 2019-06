Cele 5 calitati esentiale pe care trebuie sa le aiba prietena ta cea mai buna

Atat de mult timp am fost doar noi doua si o banca ce ne stia toate povestile, ne-a auzit toate visurile si a complotat cu universul la planurile marete pe care ni le faceam. Banca nu mai e acolo, dar prietenia #rezista.

Unele planuri s-au schimbat, altele s-au implinit, insa un lucru a ramas adevarat pana in ziua de azi: sufletele prietene nu au nevoie de un loc de intalnire care sa ramana aproape. Cea mai lunga relatie a mea este cu prietena mea cea mai buna. Cele mai multe lectii tot de la prieteni le-am primit.

Nimic nu e mai important decat oamenii cu care alegi sa-ti petreci timpul. Influenta prietenilor si calitatea acestora este factorul determinant al succesului in viata. Unde mai punem ca prietenii adevarati stiu exact natura nebuniei tale si tot nu le este rusine sa iasa in lume cu tine. Te-au vazut in cele mai rele momente, iti cunosc cele mai urate secrete si tot vad binele din tine. Ba chiar fac un efort sa ti-l reaminteasca si tie!

foto main: Dima Aslanian, Shutterstock