Chiar si in cele mai dificile momente ale tale meriti iubire si respect

Momentul pe care il risipesti cu acea persoana cu care stii ca nu vei ramane este timpul pe care l-ai fi putut folosi pentru gasirea adevaratului suflet pereche.

Nu te multumi cu nimic mai putin de atat.

Te rog, nu te multumi cu mai putin cand este vorba despre dragoste. Zilnic facem compromisuri in toate aspectele vietii noastre... ei bine, in iubire nu ar trebui sa facem. Meriti o iubire sincera, pura, pasionala. O iubire in care poti fi tu asa cum esti in realitate. Fara masti. Fara perdea. O iubire care te respecta si te apreciaza. O iubire care este langa tine in cele mai dificile momente. O iubire care te face sa visezi cu ochii deschisi si sa fii cu zambetul pe buze tot impul.

Nu ramane niciodata intr-o relatie pentru ca te gandesti ca lucrurile se vor schimba.

Nu exista o singura persoana pentru tine in aceasta lume vasta. Te poti indragosti de mai multe ori, iar doua iubiri nu vor fi niciodata la fel. Trebuie sa stii ce iti doresti si sa nu renunti pana cand nu gasesti pe cineva compatibil cu tine, cu al carui suflet sa te potrivesti, care te face fericita. Cineva care te respecta, care te surprinde de fiecare data. Cineva care este cel mai bun prieten al tau si te iubeste pentru cine esti si nu asteapta sa te schimbi.

Daca nu esti indragostita pana peste urechi de cineva... ofera-i sansa sa plece pentru ca ramai intr-o relatie in care niciunul dintre voi nu este fericit. Va limitati la o iubire mediocra si confortabila.

Invata sa traiesti cu adevarat. Sa iti simti sufletul incarcat de iubire in fiecare zi. Sa nu lasi ca viata sa treaca pe langa tine. Nu este niciodata prea tarziu sa lupti pentru iubirea la care visezi de atat de mult timp si sa alegi in sfarsit fericirea pe care o meriti.

Nu te multumi pentru ca iti este teama de singuratate, pentru ca este mai bine in doi, pentru ca este mai usor, pentru ca este comod sau pentru ca este ce spun altii. Niciodata nu te multumi cu ceva mai putin decat meriti. Te rog, fa asta pentru tine - lupta pentru acea iubire adevarata, sincera, puternica, plina de pasiune.