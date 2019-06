Cinci filme de neratat în vara lui 2019

Acestea sunt cele mai interesante filme ce vor fi lansate in vara acestui an. Ar fi bine sa nu le ratezi.

Seri calde, plimbări pe malul mării și, cine știe, poate o minunată poveste de dragoste. Vara se anunță însă incendiară și din punct de vedere cinematografic. Iată cinci filme pe care nu trebuie să le ratezi

Vara 2019 se anunță incendiară și pe plan cinematografic. De la blockbustere de acțiune și animații, până la filme SF și drame horror, titlurile viitoare răspund celor mai diverse gusturi cinefile. “Angry Birds 2”, “Spider-Man: Far From Home”, “Men In Black International”, “Brightburn” și “Once Upon A Time In Hollywood” sunt lansările InterComFilm care promit să ne țină atenția captivă în sălile de cinema.

Brightburn

Filmul este o producție ce definește un nou gen de personaj: super-eroul horror.Drama unor părinți care nu pot avea copii se transformă în fericire pură atunci când un copil aterizează la propriu într-o capsulă în pădurea din apropiere. Înconjurat cu dragoste, băiatul se simte, totuși, diferit de ceilalți copii, iar la vârsta adolescenței începe să se manifeste ciudat. Semne care par inițial doar bizarerii devin tot mai îngrijorătoare pentru cei apropiați, culminând cu episoade de toată groaza. Să fie oare darul divin un blestem mascat? Aflați din “Brightburn” / “Focviu” - din 10 mai a.c., la cinema.

Filmul este regizat de David Yarovesky, după un scenariu de Brian Gunn & Mark Gunn. Din distribuție fac parte Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones și Meredith Hagner.

Men In Black: International

Oamenii în negru au luptat întotdeauna pentru a proteja planeta de lichelele universului. Toate încercările de până acum sunt însă pistol cu apă, față de provocarea supremă: îi trădează chiar cineva din sânul organizației! Cine să fie oare “cârtița”?

Echipa de producție îl include pe Steven Spielberg, iar regia este asigurată de F. Gary Gray, după un scenariu scris de Art Marcum & Matt Holloway, pornind de la personajele create de Lowell Cunningham pentru seria de benzi desenate “Malibu Comic”. Din distribuție fac parte Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson și Liam Neeson. Filmul este recomandat pentru audiența generală.

Spider-Man: Far From Home

Filmul prezintă noile peripeții ale lui Peter Parker, aflat în “turneu” prin Europa.

Super-eroul (interpretat de Tom Holland) plecase cu gândul să se relaxeze în vacanță alături de prieteni și iubită, când planurile îi sunt brusc deturnate de justițiarul Nick Fury (Samuel L. Jackson), care-l solicită într-o misiune urgentă. Dacă vacanța este deja compromisă, măcar are ocazia să intre în istorie dezlegând un mister ce tine toată lumea cu sufletul la gură: cine sau ce sunt creaturile care “răsar” ca prin minune chiar din elementele naturii și fac ravagii pe continent?

Filmul este regizat de Jon Watts, după un scenariu de Chris McKenna & Erik Sommers, iar distribuția îi mai include pe Jake Gyllenhaal, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei.

Once Upon A Time In Hollywood Acesta este cel de-al 9-lea film al lui Quentin Tarantino, care semnează atât regia, cât și scenariul.

În anul 1969, o nouă lume se întrevede pe platourile de filmare de la Hollywood, iar noua realitate cam îi prinde pe picior greșit pe vedeta TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) și dublura care îi interpretează cascadoriile, Cliff Booth (Brad Pitt). În timp ce aceştia se străduiesc să se afirme în noul context, actrița Sharon Tate (Margot Robbie), vecina lui Dalton, este implicată într-o poveste suspectă, legată de crimele odioase ale clanului Charles Mason. Povestea are mai multe linii narative, în stilul “Pulp Fiction” care l-a consacrat pe Tarantino, toate convergând spre același punct.

„Filmul e plasat în momentul de culme al revoluției hippie și al noului Hollywood”, declară Quentin Tarantino, care are deja în palmares două trofee Oscar.

Angry Birds 2 S-ar zice că pe Insula Pasărilor nu s-a schimbat nimic. Devenite vedete, înaripatele nezburătoare se tot războiesc cu porcuşorii verzi și s-ar zice că nimic nu va opri vreodată această ciondăneală. Până când apare o nouă insulă la orizont și astfel cele două tabere sunt nevoite să se alieze. Cum arată echipa de soc și ce planuri (nu) are pentru cucerirea noului teritoriu aflăm din 16 august, la cinema.

Comedie pentru întreaga familie, animația bazată pe celebrul joc creat de Rovio Entertainment este regizată de Thurop Van Orman, după un scenariu de Peter Ackerman. Actorii care dau voce personajelor în versiunea originală sunt Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj, Brooklynn Prince. Animația va rula în format 3D, în versiunea subtitrată și respectiv dublată în limba română.

foto prima pagina: trailer Youtube