5 Sfaturi karmice ravasitoare pentru a iti schimba in bine destinul

Astazi vorbim despre karma, despre durere, despre suferinta, despre dorinta de razbunare, despre puterea Universului si, cel mai important, despre curajul de a merge mai departe si de a continua cu viata ta in ciuda tuturor lucrurilor intamplate. Pentru ca, pana la urma, roata intotdeauna se intoarce.

Aceste sfaturi iti pot transforma viata. Tine cont de ele de acum inainte.1. Invata sa stii cand este momentul potrivit pentru a iti alege bataliile

Invata sa iti asculti sufletul. Trebuie sa stii cand este timpul sa risti totul si sa incepi un nou capitol sau sa mergi pe un alt drum. Alege sa fii intotdeauna linistita, calma, impacata, sa analizezi cu mare atentie fiecare detaliu si sa fii constienta care lupte ar putea fi usor castigate si care ar putea duce la infrangere totala astfel incat sa fii pregatita pentru orice.

2. Nu te razbuna niciodata. Consecintele ar putea fi si mai rele

Daca hotarasti intr-un anumit moment sa iei dreptatea in mainile tale, este posibil sa faci o greseala cruciala fara sa iti dai seama. Potrivit legilor karmice, fiecare actiune are o reactie egala. Asadar, trebuie sa fii constienta de faptul ca uneori karma nu are acelasi "simt al dreptatii" si poate te afli in pozitia de a suferi.

3. Cea mai mare razbunare este sa continui cu viata ta

Nu exista, de fapt, o pedeapsa mai mare pentru fiecare persoana care ti-a gresit decat sa te vada fericita, multumita, implinita. De aceea, incearca sa lasi problemele in trecut, sa renunti la amintiri si sa te bucuri de fiecare moment fara sa iti pese de ce spun altii. Crede-ma, vei simti imediat cum energia din sufletul tau se schimba.

4. Permite karmei sa se ocupe de tot ce se intampla

In legile karmei se spune ca roata intotdeauna se intoarce. Asadar, de ce sa nu ii permiti karmei sa isi joace cartea? Ce rost mai are sa te chinui tu? Iti poti imagina cat de bine este sa stii ca intregul Univers este de partea ta? Ei bine, acum trebuie doar sa ai rabdare si sa iti pastrezi inima si sufletul curat. Crede in karma si vei vedea ca mai devreme sau mai tarziu ti se va face dreptate.

5. Cand karma te razbuna, tu ai sufletul impacat

Una este sa te razbuni tu si apoi sa simti o oarecare vina, alta este sa nu faci nimic si sa permiti karmei sa isi joace cartea.