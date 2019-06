16 Citate de-a dreptul incredibile de Malala Yousafzai

Este o persoana de la care avem enorm de multe lucruri de invatat. Iata cele mai importante citate inspirationale pe care ar fi bine sa le stim.

Lumea ar avea nevoie de mai multi oameni precum Malala Yousafzai... in special in aceste momente. Oameni care sunt puternici in convingerile lor, care pretuiesc educatia, care cred in lupta pentru egalitate si vorbesc pentru cei care au nevoie de indrumare. Lupta Malalei pentru drepturile omului si mai ales pentru educatia adolescentelor i-a adus Premiul Nobel pentru Pace.

Citate de Malala Yousafzai despre curaj

1. Imi ridic vocea nu ca sa strig, ci ca cei fara voce sa fie auziti – nu putem izbandi atunci cand jumatate dintre noi sunt tinuti inapoi.

2. Atunci cand toata lumea este tacuta, chiar si o singura voce devine puternica.

3. Ne-a fost frica, dar curajul nostru a fost mai puternic decat frica.

Citate de Malala Yousafzai despre puterea de a merge mai departe

4. Mi-am spus, Malala, ai facut deja fata mortii. Aceasta este a doua ta viata. Nu iti fie frica – daca iti este frica, nu vei putea merge mai departe.

5. Nu astepta ca altcineva sa vorbeasca in numele tau. Schimbarea incepe cu tine.

Citate de Malala Yousafzai despre drepturile femeilor

6. Extremistilor le este frica de carti si pixuri, puterea educatiei ii inspaimanta. Le este frica de femei.

7. Mama mea imi spunea mereu „ascunde-ti fata, oamenii se uita la tine”. Eu raspundeam, "nu conteaza, ma uit si eu la ei".

8. Ne dam seama cat sunt de importante vocile noastre doar atunci cand nu ni se da voie sa vorbim.

9. Cred ca nu exista nicio diferenta intre un barbat si o femeie. Cred chiar ca o femeie este mai puternica decat barbatii.

10. E dreptul meu sa ma asez in banca si sa citesc din manuale impreuna cu prietenii, la scoala. E visul meu sa vad toti oamenii zambind fericiti.

Citate de Malala Yousafzai despre educatie

11. Ma intreb adesea, daca un taliban va veni la tine, ce vei face, cum vei reactiona? Daca il vei lovi cu un panof, atunci nu va mai exista nicio diferenta intre tine si taliban. Nu trebuie sa ii tratezi pe cei din jur cu cruzime, trebuie sa lupti pasnic, prin dialog si prin educatie. Trebuie sa ii explici cat de importanta este educatia si ca iti doresti educatie chiar si pentru copiii lui.

12. Tot ce imi doresc este sa invat si imi este frica ca nu as putea fi lasata sa fac asta.

13. Nu vorbesc pentru mine ci pentru cei fara voce… Cei care au luptat pentru drepturile lor… Dreptul de a trai in pace, de a fi tratati cu demnitate, dreptul lor la oportunitati egale si dreptul de a fi educati.

14. Un copil, un invatator, o carte si un stilou sunt suficiente pentru a schimba lumea.

15. Pace in toate casele, pe toate strazile, in toate satele, in toate tarile – acesta este visul meu. Educatie pentru fiecare baiat si fiecare fata din lume.

16. Nu inteleg de ce oamenii au impartit lumea in doua grupuri: vest si est. Educatia nu apartine nici vestului, nici estului. Educatia este educatie si este dreptul oricarei fiinte umane.

