3 lucruri aparent contradictorii pe care este OK sa le simti in acelasi timp

Uneori, poti avea impresia ca te contrazici pe tine insati. O parte din tine simte ceva, iar alta parte este, poate, la polul opus.

Normele si standardele societatii sunt, cateodata, exagerate sau intelese gresit. De aceea, este important sa le treci prin propriul filtru si sa te raportezi la ele cu mare atentie.

3 perechi de sentimente aparent contradictorii pe care este in regula sa le ai simultan

1. Sa iubesti pe cineva si sa ai nevoie de spatiu doar pentru tine

Exista o credinta generala conform careia, atunci cand iubesti, nimic altceva nu mai conteaza. Nu vrei decat sa stai cu partenerul non-stop, sa va tineti in brate si sa va uitati unul in ochii celuilalt. Dintr-odata, lumea dispare si doar voi doi existati in Univers.

foto main: Indypendenz, Shutterstock