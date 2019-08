Asigura-te ca oamenii importanti din viata ta stiu cat de importanti sunt inainte de a fi prea tarziu

Ei merita iubirea ta si mult mai mult pentru ca au fost alaturi de tine cand aveai nevoie cel mai mult.

Asigura-te ca oamenii importanti din viata ta stiu cat de importanti sunt... pentru ca ei sunt cei care au ramas alaturi de tine in cele mai dificile momente ale vietii tale, cand toti ceilalti au plecat. Ei sunt cei care te-au luat de mana si te-au ridicat de la pamant atunci cand nu iti mai doreai sa mergi mai departe. Ei sunt cei care te-au incurajat si te-au convins sa ai incredere in tine. Ei sunt cei care te-au ajutat sa vezi din nou luminita de la capatul tunelului.

Asigura-te ca oamenii importanti din viata ta stiu cat de importanti sunt... pentru ca ei sunt cei care au fost acolo cand problemele deveneau mai mari decat tine. Ei sunt cei care au ras alaturi de tine, au plans, s-au emotionat, s-au enervat, s-au bucurat in fiecare moment al vietii tale. Ei sunt cei care iti trimit mesaj in miez de noapte pentru a te intreba cum te simti pentru ca se gandesc non stop la tine. Ei sunt cei care te suna sa vorbeasca cu tine atunci cand nu au nimic de spus.

Asigura-te ca oamenii importanti din viata ta stiu cat de importanti sunt... pentru ca ei sunt cei mai fericiti atunci cand petrec timp in preajma ta. Ei sunt care te asculta intotdeauna, care iti dau cele mai bune sfaturi, care te sustin neconditionat. Ei sunt cei care ar putea sta intr-o liniste confortabila cu tine ore intregi sau ar putea vorbi despre cele mai nesemnificative lucruri o noapte intreaga.

Sigur, au si ei viata lor. Sunt distrasi de problemele lor, de munca lor, de stresul lor. Sunt coplesiti de responsabilitatile pe care le au. Dar totusi isi fac timp sa vorbeasca cu tine (chiar si atunci cand nu reusesc sa te vada).

Oamenii importanti din viata ta sunt cei care au grija de tine in orice situatie. Le pasa suficient incat sa iti trimita un mesaj, sa isi faca planuri cu tine atunci cand au putin timp liber. Ei vor fi acolo pentru tine atunci cand esti fericita, dezamagita, trista si cand nu iti vei dori sa ai pe nimeni in preajma. Vor fi langa tine nu doar in cele mai frumoase momente, dar si in cele mai dificile. Vor fi acolo tot timpul.

