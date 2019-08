7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (12-18 august)

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Mantra pentru ziua de luni:

Viata mea merge minunat. Totul in viata mea merge bine acum si intotdeauna. Astazi aleg sa fiu recunoscatoare pentru toate lucrurile minunate care mi s-au intamplat de-a lungul timpului.

Mantra pentru ziua de marti:

Este in regula sa am incredere in intuitia mea. Sufletul meu stie cel mai bine de ce are nevoie pentru a fi fericit. Astazi aleg sa ma las condusa de inima mea minunata.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Dau drumul aripilor mele si invat sa zbor. Invat sa lupt pentru ce imi doresc, sa imi asum riscuri, sa muncesc pentru a imi vedea visurile implinite.

Mantra pentru ziua de joi:

Totul este frumos in lumea mea. Universul lucreaza pentru binele meu. Din ziua de astazi va veni numai bine, sunt in siguranta si sunt fericita.

Mantra pentru ziua de vineri:

Aleg sa fiu fericita pentru ca merit sa fiu fericita. Aleg sa fiu linistita pentru ca sufletul meu merita liniste. Aleg sa ma iubesc pentru ca inima mea merita iubire adevarata.

Mantra pentru ziua de sambata:

Astazi aleg sa imi eliberez sufletul de toate fricile, de toate gandurile negative, de toate indoielile. Astazi aleg sa ma accept pentru ceea ce sunt si sa creez pace intre mintea si inima mea.

Mantra pentru ziua de duminica:

Iubesc viata. Iubesc sa fiu libera, iubesc sa traiesc din plin. Oferi vietii exact ce imi doresc astfel incat si ea sa imi ofere mie. Sunt fericita ca ma aflu in viata.

