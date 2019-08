Efectul cameleon: De ce copiem comportamentul celorlalti?

Oamenii nu sunt atat de diferiti de cameleoni, pe cat ai crede. Desigur, nu suntem soparle si nici nu ne schimbam culoarea in functie de mediul inconjurator, dar avem propriile noastre trucuri pentru a ne integra.

Cercetarile sugereaza ca in situatii sociale avem tendinta de a imita inconstient oamenii din jurul nostru – un fenomen numit de catre oamenii de stiinta „efectul cameleon”.

Empatia e de vina?

In 1999, cercetatorii Tanya Chartrand si John Bargh, de la Universitatea din New York, au realizat trei experimente care descriu cum functioneaza efectul cameleon. In primul experiment, echipe formate din participanti impreuna cu parteneri (in realitate, actori platiti) au analizat pe rand niste fotografii. Cand, privind pozele, actorii zambeau, aveau expresii neutre sau isi atingeau fata cu mana, participantii la studiu aveau tendinta sa-i imite.

Acestia pareau sa le copieze comportamentul actorilor inconstient. La final, participantii la studiu au declarat ca nici macar nu au observat reactiile coechipierilor lor.

foto main: VaLe1605, Shutterstock