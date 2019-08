Horoscopul cartilor in august 2019: Recomandari pentru fiecare zodie

August este o luna deosebita, cu doua momente de Luna Noua si nenumarate oportunitati pentru toate semnele zodiacului.

Horoscopul cartilor s-a intors cu noi previziuni si recomandari. Ne aflam in ultima luna de vara, deci este timpul sa profitam la maximum de soare si de vibratii pozitive!

August incepe cu o Luna Noua, care are loc in Leu, si se termina cu o alta Luna Noua, pe data de 30, in Fecioara. Asadar, toate zodiile au sustinerea necesara pentru a incepe noi proiecte, pentru a-si depasi limitele si pentru a-si urma calea.

Citeste continuarea Horoscop august 2019: Previziuni si recomandari de carti pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Vadim Georgiev, Shutterstock