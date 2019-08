Tu si partenerul de cuplu va aflati printre ele?

Rac

Nu este niciun secret faptul ca cel mai mare vis al unui Rac este sa isi gaseasca sufletul pereche cu care sa traiasca o viata fericita si frumoasa pana la adanci batraneti. In momentul in care o persoana din zodia Rac se indragosteste, devine extrem de atenta cu partenerul de cuplu si incepe de indata sa planifice viitorul, entuziasmandu-se maxim pentru tot ce s-ar putea intampla. Intotdeauna incearca sa aiba grija de persoana pe care o iubeste, sa isi exprime admiratia si sa fie atenta cu ea. Uneori poate parea mult prea intruziv, insa asta se intampla deoarece ii pasa cu adevarat de persoana de langa si de relatia pe care o construiesc impreuna.

Dupa ce a ales pe cineva, Racul este o persoana extrem de fidela si tot ce isi doreste este sa isi petreaca restul vietii alaturi de partener. Infidelitatea este o limita pe care nu o va trece niciodata. In plus, de ce ar cauta altceva cand a gasit tot ce trebuia cu persoana pe care o iubeste cel mai mult?

Taur

Cand vine vorba de relatii, persoana din Taur poate parea destul de rezervata la inceput, insa asta doar pentru ca nu vrea sa isi piarda timpul cu cineva care nu vede un viitor comun sau are alte planuri pentru viata. Are nevoie de timp pentru a cunoaste partenerul, pentru a ii invata obiceiurile, pentru a intelege cu adevarat daca relatia chiar are o sansa reala... iar cand isi da seama de acest lucru, distruge toate zidurile construite in jurul inimii sale si alege sa iubeasca cu tot sufletul, fara teama si fara griji.

Ii place rutina si chiar si in relatii vrea sa pastreze lucrurile in zona sa de confort. Nu ar insela niciodata pentru ca nu ar putea sa stie ca partenerul de cuplu sufera din cauza sa.

Capricorn

Cand vine vorba de relatii, Capricornul este usor rezervat la inceput. Ii este teama sa iubeasca sincer pentru ca a trecut prin atat de multe lucruri neplacute in viata si nu mai vrea sa fie ranit. Insa, in momentul in care isi gaseste sufletul pereche, toate regulile dispar - investeste tot ce are in relatie si este loial pana in maduva oaselor.

Nu isi alege partenerii usor, iar atunci cand iubeste are asteptari mari de la relatia cu persoana iubita - isi doreste ca amandoi sa lupte pentru ce au, sa faca compromisuri, sa stabileasca planuri pentru viitor astfel incat sa nu existe neintelegeri sau complicatii. Nu ar insela niciodata pentru ca pur si simplu nu inteleg de ce sa faca asta - daca nu esti multumit de relatie pleci, nu ranesti persoana draga.

