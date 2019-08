Trei lucruri pe care trebuie să le știi dacă vrei să publici pe cont propriu

In ultima vreme am primit o multime de mesaje de la autori romani care vor sa publice afara. Iata cateva sfaturi.

In 2015, când m-am întors de la London Book Fair, abia am așteptat să povestesc comunității literare din București despre oportunitățile oferite de self-publishing. La vremea respectivă, puțină lume a fost interesată de acest subiect preferând confortul colaborării cu o editură. Insă în ultima vreme am primit o mulțime de mesaje de la autori români care vor să publice afară. Iată ce trebuie să știi dacă te gândești să faci asta în mod serios.

1. Să publici pe cont propriu înseamnă să fii și manager de proiect, nu doar autor. Iar dacă ai spirit antreprenorial, îți va plăcea. Tu te vei ocupa de toat aspectele legate de publicare cărții tale, de la a alege coperta potrivită la promovare, stabilirea prețului și distribuție.

2. Să distribui cartea online în magazine precum Amazon este gratuit. Insă self-publishing nu înseamnă că nu vei avea costuri inițiale dacă vrei să faci treaba ca la carte. La modul ideal, cartea ta trebuie să se ridice la standardele industriei tradiționale de publishing. Asta înseamnă ca va trebui să investești în formatare, servicii editoriale și copertă.

Dacă îți promovezi cartea cum trebuie și ai un produs competitiv, ai șanse mari să îți recuperezi investiția inițială și să faci profit. Amazon oferă drepturi de autor de până la 70% pentru cărți cu preț situat între 2.99 - 9.99 USD.

Mai mult decât atât, Internetul îți oferă acces la o piață globală. Dacă te mulțumești să îți publici cărțile în limba română, poți targeta diaspora românească, mult mai obișnuită să cumpere și să citească online decât românii. Dacă poți găsi un traducător bun de limba engleză (atenție, acesta trebuie să fie vorbitor nativ de limba engleză sau o persoană care a petrecut suficient de mult timp într-o țară precum SUA sau Marea Britanie pentru a prinde subtilitățile limbii), atunci cerul este limită. Se estimează că numărul global de vorbitori de limba engleză este de 1.5 miliarde.

3. Avântul self-publishingului (publicarea unei cărți pe cont propriu) i se datorează lui Jess Bezos și platformei de distribuție online Amazon. Chiar dacă există și altele (Barnes&Noble, iBooks), Amazon deține partea leului și este un loc bun în care să începi. Tot ceea ce te trebuie să faci este să îți creezi un cont în mod gratuit, să încarci fișierele-coperta și manuscrisul și cartea ta poate fi disponibilă pe Amazon în 48 de ore atât în format digital cât și tipărit.

Trebuie să știi însă că piața de carte este din ce în ce mai competitică și aglomerată. Mulți autori vând ma puțin de 100 de cărți. Insă există câțiva care câștigă sume cu 6 și 7 cifre într-un an. Dacă ei pot, înseamnă că și tu poți.

