8 Lucruri pe care Universul vrea să le știi când treci printr-o perioadă întunecată

"Uităm că suntem niște particule de praf aruncate prin Univers și că drumul spre frumos tot în groapă sfârșește. În tot acest mister care se numește viață, avem o singură certitudine: sufletul. Este singurul pe care merită să te bazezi."– Chris Simion

Pentru sufletul tău amintește-ți aceste lucruri importante în momentele dificile:

1. Este o perioadă grea, nu o viață dificilă. Nu uita niciodată asta. Viața are urcușuri și coborâșuri, momente frumoase și momente mai puțin frumoase. Nu am avea cum să știm ce înseamnă fericirea dacă nu am trece prin durere.

2. Ai trecut prin atât de multe. Ai avut obstacole de trecut, munți de urcat, probleme dificile de rezolvat. Vei depăși și acest moment, fii sigură de asta.

3. Și acest moment este tot o lecție de viață. Ca toate situațiile grele pe care le-ai avut, momentul pe care îl trăiești acum este o lecție de viață. Nu vezi asta acum, însă în timp vei înțelege rostul lui.

4. Să nu primești ce vrei poate fi uneori o binecuvântare. Universul nu îți oferă ce vrei tu, ci ce îi trebuie sufletului tău. De cele mai multe ori, să nu primești ce îți dorești poate fi o adevărat binecuvântare.

5. Permite-i sufletului tău să se vindece. Fă un pas în spate și încearcă să te liniștești. Încearcă să vezi luminița de la capătul tunelului. Nu mai privi în spate și mergi mai departe.

6. Să fii bună cu tine este cel mai bun medicament. Nimic nu îți vindecă inima plină de durere mai tare decât bunătatea și iubirea pe care i-o poți oferi. Alege să ai grijă de tine de fiecare dată.

7. Eliberează-te de toxicitatea din jurul tău. Încearcă să te îndepărtezi de oamenii negativi care te înconjoară pentru că îți fac mai mult rău decât bine. Nu ai nevoie de atât de multă durere negativă.

8. Există întotdeauna ceva pentru care să fii recunoscătoare. Este datoria ta să găsești acel lucru mărunt pentru care ești recunoscătoare Universului.