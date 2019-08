Povești din Sudul Californiei

Un antreprenor și inventator înnăscut, Mark a proiectat și creat conceptul pentru fiecare dintre cele 12 autocare pentru petreceri, fiecare unic în lume. Ulterior, și alții au încercat să îl copieze însă fără prea mare succes.

La prima vedere, Mark Pondoff pare un solist dintr-o trupă rock de succes. Are plete blonde, poartă bocanci cu ținte, blugi și tricouri negre dar și atitudinea unui bărbat sigur pe el. Nu este deloc de mirare. Se află alături de el de peste 20 de ani în calitate de soție și fiecare proiect în care a fost implicat s-a soldat cu succes. Cel mai recent dintre acestea este o colecție autobiografică de proză scurtă în care autorul poveștește cu mult umor aventurile sale pe tărâmul magic al Californiei în autocarele sale personalizate pentru petreceri.

Intitulată ”PartyLounge: The Ride Is Over,” volumul te face să râzi cu lacrimi și reprezintă o lectură perfectă pentru finalul verii. Inspirat de afacerea cu autocare personalizate pentru petreceri pe care Mark a condus-o timp de 12 ani, îți arată sudul Californiei așa cum nu l-ai văzut niciodată. Descoperi America autentică și felul în care se distrează locuitorii săi, de la absolvenți de liceu la staruri din sport și muzică.

Un antreprenor și inventator înnăscut, Mark a proiectat și creat conceptul pentru fiecare dintre cele 12 autocare pentru petreceri, fiecare unic în lume. Ulterior, și alții au încercat să îl copieze însă fără prea mare succes.

După ce și-a vândut afacerea, Mark Pondoff a decis să urmeze o mai veche pasiune a sa, aceea de a deveni autor, și a lansat volumul să de debut sub pseudonimul literar Captain Marky Mark. Acesta nu este deloc întâmplător. In 1993 a fost distribuit în popularul show TV ”Power Ranger”, unde a apărut în toate sezoanele difuzate în 1993 și 1994. Succesul afacerii sale, ”Party Lounge Transportation”, l-a adus înapoi pe micul ecran la începutul anilor 2000. Autocarele sale au apărut în show-uri celebre precum ”Elimidate”, ”MTVs Next”; ”Sunset Tan„ și ”Famously Single.„

Deși este de origine macedoneană, Mark întruchipează pe deplin spiritul californian. Conduce o mașină sport, decapotabilă dar nu ezită să ia trenul până la San Diegp, iubește viața și Tuesday Tacos. Iar povestea lui continuă. Mark Pondoff alias Captain Marky Mark are multe alte povești de spus și sfaturi de dat, legate inclusiv de armonia în cuplu, bazate pe căsătoria sa adorabila sa soție, Mikki.

foto main: Engel Ching, Shutterstock