De ce esti nefericita in relatie: 3 cazuri in care te pui singura in aceasta situatie!

Esti impreuna cu el de ceva timp, dar parca ceva nu se leaga. Nu aveti niciun conflict, insa starile negative nu iti dau pace.

Problemele in cuplu pot avea foarte multe cauze. Te poti simti neimplinita din cauza ca partenerul nu iti acorda suficienta atentie, are un comportament nepotrivit sau va certati tot timpul din nimicuri. Totusi, exista si situatia in care iubitul tau nu a facut nimic gresit, insa te tot intrebi de ce esti nefericita in relatie.

Starea de nemultumire poate avea drept cauza si anumite ganduri, obiceiuri sau atitudini care iti apartin in totalitate. Acestea sunt greu de observat, insa iti pot afecta relatia amoroasa in mod semnificativ.

Iata de ce esti nefericita in relatie: 3 situatii in care te pui singura, fara sa iti dai seama

Toti specialistii in relatii recomanda ca fiecare dintre parteneri sa aiba un timp dedicat lui insusi. Este excelent daca amandoi aveti hobby-uri, prieteni diferiti si activitati separate.

