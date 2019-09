20 de lucruri pe care le spun oamenii care au fost neglijați emoțional în copilărie

Așa cum fiecare familie este diferită, la fel și fiecare adult care a fost neglijat emoțional în copilărie este diferit. Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care le au în comun toți adulții neglijați emoțional în copilărie.

Le regăsești la tine sau la oamenii din jurul tău?

Neglijarea emoțională în copilărie este o problemă tot mai des întâlnită și apare în momentul în care părinții nu reușesc să observe și să răspundă suficient emoțiilor și nevoilor emoționale ale copiilor ce măsură ce aceștia cresc.

De multe ori această situație nu este un eșec dramatic - ci unul extrem de subtil, de neobservat chiar.

În multe familii, părinții pur și simplu nu observă sentimentele și stările pe care le are copilul lor.

Așa cum fiecare familie este diferită, la fel și fiecare adult care a fost neglijat emoțional în copilărie este diferit. Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care le au în comun toți adulții neglijați emoțional în copilărie.

Iată care sunt cele 10 caracteristici ale celor care au fost neglijați emoțional în copilărie:

1. sentimente de goliciune;

2. simt nevoia să depindă de cineva;

3. lipsa autocunoașterii;

4. compasiune aproape inexistentă pentru sine;

5. o tendință spre vinovăție și rușine;

6. vina pentru orice situație;

7. un sentiment profund de a fi diferit de ceilalți;

8. lipsa grijii de sine;

9. lupta dusă pentru autodisciplină;

10. dificultăți de identificare și înțelegere a modului în care emoțiile funcționează.

1. Nu vreau să deranjez;

2. Nu am nevoie de ajutor;

3. Este în regulă pentru mine indiferent de decizia pe care o iei;

4. Nu am nimic de spus;

5. Nu simt nimic;

6. Îmi pare rău;

7. Nu știu ce să spun;

8. Care este scopul;

9. Nu am nevoie de nimic;

10. Nu contează pentru mine;

11. Nu am nevoie de nimeni;

12. Este vina mea;

13. Nu știu cum mă simt;

14. Mă descurc singur;

15. Pot face asta singur;

16. Nu sunt la fel de inteligent/ atractiv/ capabil ca alți oameni;

17. Nu știu care este scopul meu în viață;

18. De ce nu pot fi fericit?

19. Nu știu ce vreau;

20. Nu am încredere în nimeni.

Cum te poți vindeca de trauma neglijării emoționale?

1. Învață să te asculți. Când faci asta începi să auzi ce spui și să devii astfel mai conștientă de modul în care te simți.

2. Ai încredere în tine. În fiecare zi găsește o mantră (afirmație pozitivă) pe care să ți-o spui atunci când simți că nu ești tu însăți.

3. Nu fugi de ceea ce simți. Ia decizia de a îți trata emoțiile diferit de cum le-au tratat părinții tăi. Începe să evaluezi și să acorzi atenție sentimentelor tale.

