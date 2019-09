5 Legi ale Karmei care iti vor schimba viata si modul in care gandesti

Aceste legi te vor ajuta sa intelegi mai bine viata, sa fii mai atenta la tot ce se intampla in jurul tau, sa accepti atat binele, cat si raul, sa alegi fericirea de fiecare data si sa te concentrezi pe lucrurile care conteaza cu adevarat.

Iata care sunt cele mai importante legi ale Karmei:

1. Adevarul este sfant

Indiferent de situatiile pe care le intalnesti, alege sa spui intotdeauna adevarul. Minciunile te pot ajuta temporar, insa adevarul este cel care in cele din urma va facef o schimbare. Fii sincera cu oamenii din jurul tau si, cel mai important, fii sincera cu tine insati.

2. In fiecare zi invata ceva nou

Sa nu treaca nici macar o zi fara sa inveti ceva nou. Pentru a acumula intelepciune, adauga lucruri noi in fiecare zi. Concentreaza-te pe lucrurile pe care vrei sa le descoperi, despre care vrei sa stii mai multe si vei vedea cum totul se va schimba.

3. Totul este o iluzie

Daca fericirea ta este legata de lucrurile materiale, atunci fericirea ta este o iluzie. De fapt, totul este o iluzie. Fericirea se afla in interiorul tau, nu in lucrurile pe care le ai si nici in cele pe care vrei sa le ai. Fii recunoscatoare pentru tot ce ai in viata, apreciaza fiecare lectie, invata din fiecare greseala.

4. Nu te concentra doar pe tine

Pe masura ce trece timpul, oamenii sunt din ce in ce mai preocupati de fericirea personala. A fi responsabil pentru fericirea proprie este minunat, insa ar trebui sa putem sa ne indreptam atentia si asupra oamenilor din jurul nostru. Fericirea se inmulteste atunci cand este impartasita si raspandita.

5. Foloseste-ti toate simturile

Mintea ta trebuie sa fie impacate si toate celelalte simturi se vor sincroniza cu acestea. Aminteste-ti ca mintea este centrul fiintei tale si ea controleaza totul. Calmeaza-ti gandurile negative si foloseste-ti toate simturile - astfel vei reusi sa fii prezenta si sa traiesti o viata frumoasa.

foto main: Benjavisa Ruangvaree Art, Shutterstock