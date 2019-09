Nu-ti cauta fericirea in ceilalti, ea este in inima ta. 15 Mantre pe care sa ti le spui dimineata pentru a invata sa te iubesti

Dimineata este extrem de importanta. Este temelia din care se construieste ziua. Modul in care alegi sa iti petreci dimineata poate fi folosit pentru a prezice cum va fi ziua ta.

Intr-o lume in care suntem conectati non stop la social media si vedem ce fac alti oameni poate fi destul de dificil sa mai stii unde sa cauti fericirea. Dar cum ar fi daca ti-as spune ca fericirea este chiar in inima ta? In lucrurile marunte. In momentele pe care tu singura le creezi. In puterea ta.

Iata 15 mantre speciale pe care sa ti le spui dimineata pentru a invata sa te iubesti:

1. Dragostea nu este niciodata in afara mea. Dragostea este in mine.

2. Eu merit sa fiu iubita. Eu merit sa ma iubesc. Eu merit sa ma apreciez.

3. Respect persoana care sunt si cred cu tarie ca am atat de multe de oferit acestei lumi.

4. In sufletul meu se gaseste cea mai sincera si pura iubire.

5. Sunt invaluita de energia plina de iubire a Universului.

6. Sunt ceea ce sunt. Ma accept cu calitati si defecte is invat sa ma iubesc.

7. Clipa de clipa invat sa iubesc totul la mine. Imi iubesc corpul, inaltimea, greutatea, tot ce sunt eu. Imi iubesc trasaturile, ridurile, cicatricile. Imi iubesc inima si sufletul.

8. Sunt o persoana cu zambetul pe buze. Viata este plina de bucurie si de fericire.

9. Fericire exista in fiecare por din mine. Expir fericire.

10. Iubesc sufletul care traieste in interiorul corpului meu. Sunt in perfecta armonie cu mine insami clipa de clipa.

11. Astazi aleg sa ma eliberez de orice sentiment negativ pe care il am fata de mine insami. Astazi aleg sa inlocuiesc durerea cu fericirea.

12. Sunt o persoana cu suflet bun care merita o viata buna.

13. Astazi aleg gandurile pozitive.

14. Iubirea se afla in adancul sufletul meue. Orice comparatie cu oricine altcineva nu are rost.

15. Sunt autentica, reala si expresiva. Sunt fericire in stare pura.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock