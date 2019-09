7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (30 septembrie - 6 octombrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Caut puterea in sufletul meu de a afisa un zambet. Astazi aleg sa zambesc pentru ca stiu ca asa pot schimba oamenii din jurul meu.

Mantra pentru ziua de marti:

Cel mai frumos cadou de la viata este posibilitatea de a trai o noua zi. Sunt fericita si promit sa ma bucur de aceste momente mai mult ca oricand.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Nu mai tin cu dintii de trecut. Este o noua zi, este o noua posibilitate pentru mine sa accept tot ce s-a intamplat si sa merg mai departe cu viata mea.

In fiecare zi renunt la frica si imi deschid inima pentru iubire. Pentru ca iubirea este cel mai frumos cadou pe care il pot oferi oamenilor din jur si mie insami.

Mantra pentru ziua de vineri:

Sunt intr-o continua schimbare. Ma dezvolt in moduri care ma implinesc. Lucruri bune vin catre mine. Fericirea adevarata este deja in sufletul meu.

Mantra pentru ziua de sambata:

Astazi aleg sa ma bucur de viata. Aleg sa ma bucur de lucrurile marunte care chiar ma fac fericita. Aleg sa apreciez tot ce este frumos in jurul meu si sa fiu recunoscatoare pentru tot ce am.

Mantra pentru ziua de duminica:

Sunt pregatita sa accept schimbarea in viata mea. Intuitia mea este mereu de partea mea. Am incredere ca ea este cu mine mereu, sunt in siguranta.

