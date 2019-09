Ia-ti adio de la oamenii care te-au ranit. Nu au ce cauta in viata ta

Nimeni nu are dreptul sa iti umbreasca gandurile si viata. Doar tu esti cea care are puterea sa aleaga.

Suntem fiinte sociale si in acelasi timp nu stim sa ne comportam unii cu ceilalti. Rostim cu usurinta cuvinte negative si ne provocam suferinta aproape la fiecare pas. De foarte multe ori simtim ca ceilalti nu ne inteleg, insa de cate ori ne-am intrebat daca noi ii intelegem? Cert este ca totul este subiectiv, iar fiecare suferinta este diferita si personala.

Au existat in viata ta oameni care nu au pus pret pe sentimentele tale? Au existat in viata ta persoane care nu ti-au acordat rabdare si nu au fost dispuse sa inteleaga ca este in sufletul tau? Ia-ti adio de la oamenii care te-au ranit.

Elimina din viata ta toti oamenii care te-au incarcat negativ si care ti-au taiat aripile. Intoarce spatele trecutului si nu uita ca tu esti cea mai importanta persoana din viata ta. Ai indurat suferinte mari si ai ramas cu rani adanci? Nimeni nu are dreptul sa aiba aceasta putere asupra ta.

foto main: Captblack76, Shutterstock