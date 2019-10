Otosan Gel Forte pentru gat este un produs inovator natural ideal pentru ameliorarea simptomelor asociate cu iritarea gâtului.

Durere acuta, iritatie, pierderea vocii, tuse uscata? Toate sunt simptome neplacute ale unor afectiuni la nivelul tractului laringian sau faringian. Pierderea vocii asociata cu o stare de iritatie la nivelul gatului nu reprezinta o afectiune in sine, ci mai degraba un simptom, iar cauzele pot fi foarte diverse. Insa de departe cea mai des intalnita cauza este inflamatia produsa de un virus.

Agentii patogeni tipici pentru durerile acute de gat sunt: racelile, inflamarea amigdalelor sau alte inflamatii din cavitatea bucala si a gatului, provocate de virusi sau uneori de bacterii. Raguseala indica faptul ca inflamatia a cuprins si laringele si corzile vocale.

Datorită formulei sale speciale sub forma de gel, acesta formează o peliculă mucoadezivă activă în tractul faringian și laringian, care protejează mucoasa de acțiunea iritantă a agenților externi, oferind o stare de confort prin eliminarea durerilor de la nivelul gatului.

Cu un gust natural placut de Lamaie si o formula imbogatita cu miere Otosan Gel Forte pentru gat confera o senzatie de prospetime reconfortanta. Prin actiunea de hidratare a mucoasei, facilitează recuperarea fiziologică a tesuturilor, reducând iritatia și senzația de durere.

Recomandat in tratarea iritatiei gatului asociate cu pierderea vocii, tuse uscata, durere in gat, arsuri sau dificultati de inghitire, Otosan Spray Forte pentru gat calmeaza iritatia si senzatia de durere, pentru ca vocea ta sa isi recapete volumul. Ideal in tratamenul faringitelor acute asociate si cu pierderea vocii, formeaza o bariera care protejeaza gatul de agentii externi iritanti si rehidrateaza mucoasa. Confera o senzatie de prospetime datorita compozitiei aromatice.

Gama pentru gat Otosan actioneaza eficient pentru ameliorarea simptomelor datorita proprietatilor multiple: mucoadeziva (CM-Glucan), emolienta (extract de mustar salbatic), anestezica (anetol), calmanta (ulei esential de Cimbru alb, ulei esential de Portocala organica)

Aceste produse sunt Dispozitive medicale. Cititi cu atentie instructiunile de folosire.

