Nu te mai plange. In tine este puterea de a trai cea mai frumoasa viata

Nu te mai plange. Viata ta este 100% responsabilitatea ta. Ai puterea de a schimba situatia. Meriti sa traiesti cea mai frumoasa viata. Depinde doar de tine.

Atunci cand ne confruntam cu provocari dificile in viata, este foarte usor sa invinovatim alte persoane si situatii pentru durerea noastra. Este momentul sa ne asumam responsabilitatea si sa gasim puterea de a ne ridica de la pamant si de a merge mai departe.

Acceptarea responsabilitatii necesita totusi actiuni din partea noastra. Ajungem sa dam vina pe alte persoane pentru problemele noastre pentru ca astfel ne permitem sa fim suparati pe acestea in legatura cu problema in loc sa cautam si sa gasim solutii. Acest lucru ne face sa ne simtim mai bine in momentul respectiv deoarece ne ofera o scuza pentru a nu privi in sufletul nostru. Si, desi ne poate aduce un sentiment de usurare temporara, nu face nimic decat sa ingreuneze lucrurile pe termen lung.

Nu te mai plange. Viata ta este 100% responsabilitatea ta. Ai puterea de a schimba situatia. Meriti sa traiesti cea mai frumoasa viata. Depinde doar de tine.

Meriti sa fii fericita. Meriti sa te trezesti in fiecare dimineata cu zambetul pe buze. Meriti sa sarbatoresti clipa de clipa. Meriti sa iubesti si sa fii iubita.

Este datorita ta sa faci ceva in acest sens. Calatoria ta prin viata incepe atunci cand accepti intreaga responsabilitate pentru viata ta, unde esti si unde trebuie sa mergi. Ce trebuie sa faci in acest sens?

1. Accepta responsabilitatea pentru viata ta si ai incredere in ce iti aduce viitorul

Acesta este de departe cel mai important pas in crearea vietii frumoase pentru tine. Nu uita, nu ii poti schimba pe altii, insa te poti schimba pe tine. Ai incredere in tine, in visurile tale, in planurile tale. Iar atunci cand intampini o problema, nu te descuraja, ci cauta solutii pentru a merge mai departe si a o depasi. Totul va fi bine.

2. Fa intotdeauna ce este potrivit pentru tine

Fa ce trebuie nu doar in zilele bune, ci si in zilele mai putin bune. Fa ce trebuie in fata altora, dar si cand nimeni nu se uita. Fa tot posibilul pentru a face ce este potrivit pentru tine, pentru ca in fiecare zi sa fii mai aproape de visurile tale.

3. Concentreaza-te doar pe tine

Nu trai viata altor persoane, traieste viata ta. Indiferent de care este situatia, concentreaza-te pe tine, pe modul in care reactionezi. Incearca sa faci cele mai bune alegeri pentru tine. Fii sincera cu tine insati si zi de zi asculta-ti intuitia.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock