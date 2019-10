Sa nu uiti niciodata mainile care te-au crescut

Daca mama ta este langa tine, mergi si imbratiseaz-o. Daca va despart zeci, sute, mii de kilometri... sun-o si spune-i cat de mult inseamna pentru tine.

Iata cateva motive sincere pentru care mama este cea mai importanta persoana din viata ta:

1. Dragostea ei pentru tine va fi intotdeauna neconditionata

O mama stie cel mai bine ce inseamna iubire neconditionata. Chiar si atunci cand nu este in preajma ta, poti simti iubire din partea ei. Pentru ca inima ei este intotdeauna cu tine.

2. Intotdeauna te va sustine

Indiferent de ceea ce faci, de regulile pe care le incalde, de problemele pe care le ai, de situatia in care te afli... ea va fi acolo pentru tine. INTOTDEAUNA.

3. Ea ti-a dat viata

Ea te-a purtat 9 luni in pantece, ti-a dat viata, a indurat durerile alea ingrozitoare pentru tine.

4. Te va ierta intotdeauna

Poate ca faci greseli, poate ca o ranesti, poate ca o faci sa planga... indiferent de lucrurile pe care le faci, sa stii ca ea te va ierta intotdeauna si te va primi de fiecare data in bratele ei pline de dragoste adevarata.

5. A facut multe sacrificii pentru tine

Si-a sacrificat probabil cei mai frumosi ani ai vietii sale pentru a te avea pe tine.

6. Ea este lipiciul care tine familia impreuna

Cine aduna intotdeauna oamenii la masa? Cine gateste cea mai buna mancare? Cine planifica vacantele? MAMA. Ea se va asigura intotdeauna ca familia ramane unita.

7. Ea este refugiul tau sigur

Atunci cand esti trista, singura, cu inima franta nu trebuie decat sa mergi si sa iti iei mama in brate sau sa ii auzi vocea calda prin telefon pentru a te simti mai bine. Ea are darul de a lua stresul cu mana si de a aduce pace in viata ta.

Ai o singura mama, o singura sansa de a o iubi, pretui si de a construi amintiri cu ea.

