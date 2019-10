Daca si tu faci asta, inseamna ca nu ai incredere in partenerul tau

Nu ai incredere in partenerul tau? Daca faci aceste lucruri cu regularitate, atunci poti sa fii sigura de acest lucru!

Este nevoie de foarte multe lucruri pentru a face o relatie sa functioneze: timp, rabdare, abilitatea de a face compromisuri…Dar cea mai importanta intr-o relatie este increderea. Daca aceasta lipseste, atunci relatia este sortita esecului.

Increderea are abilitatea de a intari sau darama o relatie. Indiferent daca esti la inceputul unei relatii sau sunteti de mult timp impreuna, este usor sa spuneti ca aveti incredere unul in celalalt. Dar oare chiar ai incredere in persoana alaturi de care dormi sau ai indoieli in ceea ce-l priveste?

Daca si tu faci asta, atunci nu ai incredere in partenerul tau. Iata cele 5 semne:

1. Simti nevoia sa arunci o privire prin telefonul lui

Ca sa vezi ce mesaje are in telefon, ce gasesti la apeluri recente sau mesajele vocale. Iar daca nu gasesti nimic suspicios, te linistesti.

