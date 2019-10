Trucurile mentale pe care le folosesc pentru a iesi din zona de confort

De-a lungul timpului eu am incercat mereu sa explorez terenuri straine, fie ca asta a insemnat sa ma aventurez in proiecte profesionale complet noi, sa imi incerc norocul in antreprenoriat sau pur si simplu sa-mi asum riscuri mici care ma puteau duce pe drumul cel bun catre indeplinirea scopurilor mele.