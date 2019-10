Cum sa te bucuri de viata. Ghid pentru a inceta sa alergi dupa fericire si sa gasesti in sfarsit ceea ce ai nevoie chiar acum

Singurul loc in care gasesti fericirea adevarata este in momentul prezent - deoarece acesta este de fapt singurul loc in care ea exista cu adevarat. Nu te mai gandi la trecut si fa-ti tot mai putine griji pentru viitor. Viata ta este acum.

Daca intrebam in stanga si in dreeapta care este scopul vietii descoperim ca majoritatea oamenilor vor spune "sa ne bucuram de ea". Si, totusi, daca privim la oamenii din jurul nostru tot mai multi se lupta sa fie prezenti si sa isi traiasca viata asa cum isi doresc. Exista multi vinovati pentru tot ce se intampla - de la noi insine la asteptari nerealiste sau chiar incercarea mult prea dura de a ne simti bine. Citeste si: Obiceiuri zilnice care te fac fericita. Pe ce sa pui accent si la... Cand incerci sa fii fericita ceea ce faci de fapt este sa intensifici polaritatea sentimentelor tale. Indepartezi sentimentele negative in loc sa incerci sa simti ceva diferit. Iar acest lucru nu functioneaza deoarece, de fapt, noi nu facem decat sa ne simtim si mai rau. Iata cele mai importante lucruri pe care sa incepi sa le faci din acest moment pentru a gasi in sfarsit ceea ce ai nevoie: 1. Nu mai alerga dupa fericire



Nu poti alerga dupa fericire. Fericirea este starea ta naturala. Asta inseamna sa te intorci in momentul prezent, sa te concentrezi pe ceea ce simti si sa cauti in sufletul tau bucuria. 2. Traieste in prezent Singurul loc in care gasesti fericirea adevarata este in momentul prezent - deoarece acesta este de fapt singurul loc in care ea exista cu adevarat. Nu te mai gandi la trecut si fa-ti tot mai putine griji pentru viitor. Viata ta este acum. 3. Bucura-te de lucrurile marunte care iti aduc fericire Nu te gandi la fericire ca la ceva ce poate fi obtinut doar atunci cand ai un statut financiar, cand ai un job mai fain, cand ai o casa mai mare, cand ai o masina mai noua. Fericirea vine cu lucrurile marunte - si presupune sa gasesti bucurie unde esti si cum esti. 4. Apreciaza oamenii cu suflet bun din viata ta Indreapta-ti atentia asupra relatiilor pozitive pe care le ai - atunci cand ai o conexiune frumoasa cu cineva, fa tot ce iti sta in putere pentru a ii face loc acelei persoane in viata ta, pentru a ii demonstra ca iti pasa de ea. Pastreaza relatia sanatoasa. 5. Priveste momentele dificile ca oportunitati de dezvoltare Fiecare situatie complicata trebuie vazuta ca o lectie de viata, o metoda de a te dezvolta, de a creste. Nu te concentra pe lucrurile negative, ci pe ce poti invata bun din acele lucruri.