4 Mantre puternice pentru a iti gasi puterea interioara pentru fiecare saptamana din luna noiembrie

Cele mai puternice mantre pentru fiecare săptămână a lunii noiembrie. Rostește-le în fiecare dimineață pentru o lună de poveste.

Mantra pentru prima saptamana din luna noiembrie:

Invat cu fiecare zi pe care o traiesc in aceasta lume. Astazi aleg sa las in spate toate lucrurile din trecut care nu imi mai servesc si invat sa le fiu recunoscatoare pentru ca m-au ajutat sa ajung unde sunt acum - pana in acest nou inceput. Privesc catre o noua zi si abia astept sa vad ce imi rezerva.

Mantra pentru a doua saptamana din luna noiembrie:

Ma gandesc la sutele de mii de pasi gresiti, la toate sansele ratate, la toate coincidentele care m-au ajutat sa ajung aici. Intr-un fel simt ca fiecare lucru care s-a intamplat pana acum a fost o minune pentru mine. Este timpul pentru o noua minune. Este timpul sa ies din zona de confort si sa aleg fericirea.

Da, este dificil sa pasesc pe un drum nou, insa nu este mai dificil decat sa raman intr-un loc in care nu mai simt ca trebuie sa fiu; nu mi se mai potriveste si nici nu ma mai bucura. De aceea astazi aleg cu bratele deschise schimbarea. Sunt pregatita pentru tot ce imi rezerva Universul.

Mantra pentru a patra saptamana din luna noiembrie:

Cu capul sus, cu inima deschisa, cu sufletul plin de bucurie. Pentru o zi cu adevarat speciala, pentru iubire, pentru fericire, pentru emotii, pentru oameni dragi. Pentru mine. Pentru miracolul ca astazi am deschis ochii.

