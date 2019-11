De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 4-10 noiembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie de o perioada de relaxare

Este momentul sa te pui pe primul loc; este momentul sa ai grija de tine. Nu te neglija deoarece in timp vei ajunge sa regreti aceste alegeri. Incearca sa iti iei cateva zile libere astfel incat sa te relaxezi, sa faci ce iti place si sa te bucuri de clipe frumoase in compania celor dragi.

Taur - Ai nevoie de o vacanta

Ultima luna a fost una foarte dificila si aglomerata pentru tine, cu tot felul de proiecte si taskuri importante pe plan profesional. Acum te simti secata de energie si ai nevoie de o perioada de relaxare, in care sa iti incarci bateriile si sa iti regasesti inspiratia.

Gemeni - Ai nevoie de iubire

In aceasta perioada iti doresti foarte mult ca oamenii din jurul tau sa te inconjoare cu iubire. Ai incheiat un capitol foarte important al vietii tale profesionale si tot ce vrei acum este sa incerci sa recuperezi tot timpul pierdut alaturi de partenerul de cuplu, membrii familiei si prietenii dragi.

Rac - Ai nevoie sa iesi din zona de confort

In aceasta saptamana apare la orizont o oportunitate frumoasa in viata profesionala, care iti va aduce schimbari importante pe toate planurile. Iesi din zona de confort si accepta aceasta provocare; ai incredere in tine ca totul va fi bine.