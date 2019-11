10 calitati unice pe care doar femeile puternice le au

Orice femeie isi doreste sa fie independenta si increzatoare, dar care sunt acele calitati unice pe care doar femeile puternice le au?

Intodeauna mi-am dorit sa am mai multa incredere in mine. Sa fiu sigura ca orice decizie pe care am luat-o a fost corecta. Si ca intotdeauna am avut o gandire cat se poate de realista. Si astfel am ajuns sa ma intreb cum arata femeia perfecta.

Poate ca perfectiunea nu poate fi atinsa, insa sunt cateva calitati unice pe care doar femeile puternice le au. Si am descoperit ca sunt calitati pe care si eu le am, dar pe care nu le-am valorificat.

Daca ai momente in care iti lipsesc increderea si curajul, sfatul meu este sa notezi intr-un jurnal sau intr-o agenda ce calitati ai. Vei descoperi lucruri minunate despre tine. Vei fi mai blanda cu tine. Si vei invata sa te accepti asa cum esti.

