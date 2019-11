Top 5 plante de apartament rezistente

Viața la oraș este guvernată de stres, praf și zgomot, iar apratamentul de bloc poate deveni o mică oază verde, cu puțin efort. Evident, toată lumea ar dori plante pe care să le îngrijești cât mai puțin și să nu fie deloc pretențioase cu viața la bloc.

Urmatoarele 5 plante de apartament cresc singure. De fapt, cea mai mare problema va fi ce sa faceti cu toti puietii pe care aceste plante ii vor produce. Toate aceste plante pot trai cu lumina putina, indirecta si se simt bine la temperatura camerei.

Ca orice alte plante de casa, ele pot fi afectate de paraziti specifici, insa daca sunt ingrijite cum trebuie nu trebuie decat sa va faceti griji pentru putrezirea radacinilor datorate udarii excesive. Deci aceste 6 plante sunt perfecte pentru cei care uita sa ude plantele, scrie cartiagricole.ro

1. Pana cocosului (Aspidistra elatior) traieste si in cele mai vitrege conditii, chiar si afara in umbra deasa. Prefera lumina putina. Creste in manunchi. Are frunze lungi ca si niste sabii, ascutite. Ocazional infloreste in casa. Exista si o varietate cu dungi albe.

foto main: Kate Aedon, Shutterstock